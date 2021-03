Nieuwe invoerheffingen VS voor Marokkaans fosfaat

De Amerikaanse Handelscommissie heeft vorige week ingestemd met het instellen van invoerrechten op Marokkaans fosfaat.

De Handelscommissie stemde met 4 tegen 1 om de invoerheffing in te stellen. Fosfaatgigant Mosaic, de grootste Amerikaanse concurrent van de Marokkaanse fosfaatonderneming OCP, diende een klacht in over mogelijke staatsteun waardoor het Marokkaanse fosfaat in de VS goedkoper kon worden ingekocht dan Amerikaanse varianten. Die bewering hield echter geen rekening met de verschillende bedrijfsculturen in beide landen of de maatschappelijke bijdragen van OCP in Marokko.

Hoogstwaarschijnlijk zal voor de invoer van Marokkaans fosfaat een belasting van ongeveer 20% worden geheven, waardoor fosfaathoudende meststoffen duurder worden voor Amerikaanse boeren. Het besluit zal de prijzen van meststoffen opdrijven in het voordeel van Mosaic en haar aandeelhouders.

Marokkaans fosfaat is een veelgevraagd product waarvan de export zal blijven aanhouden, ongeacht de export naar de VS. Voor Amerikaanse boeren is er echter geen andere keus dan de overstap op veelal duurdere kunstmest. De hogere kostprijs zal leiden tot hogere voedselprijzen voor de Amerikaanse consument.



Mosaic toonde zich verheugd over het besluit van de Handelscommissie. "Het besluit van vandaag bevestigt onze overtuiging dat eerlijke handel de hoeksteen is van een gezonde Amerikaanse economie en dat Amerikaanse boeren zullen profiteren van een meer concurrerende Amerikaanse meststoffenindustrie."

Het Marokkaanse OCP Group was uiteraard minder blij. In een persbericht schrijft de onderneming dat de Handelscommissie geen rekening hield met tegenstanders van de petitie van Mosaic. Meerdere beleidsmakers, landbouw-professionals, distributeurs, verenigingen en coöperaties hebben zich uitgesproken tegen de invoerheffing.



Het besluit van de Handelscommissie komt in de nasleep van een advies van het Amerikaanse Ministerie van Handel om invoerrechten te heffen op Marokkaans en Russisch fosfaat.

Het tarief van 20% is gebaseerd op schattingen van het handelsministerie, die denkt dat de ongedefinieerde Marokkaanse overheidssubsidies ongeveer een vijfde van de totale prijs vertegenwoordigt.

