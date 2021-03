Marokko: Prijs eieren ruim verdubbeld

Ongeveer een maand voor het aanbreken van de heilige vastenmaand Ramadan wordt de prijs van veelgevraagde voedingsproducten nu al verhoogd.

De prijs van eieren is verdubbeld van 0,70 DH naar 1,40 DH, meldt dagblad Al Akhbar. Nadat eerder al de consumentenprijs van tafeloliën was gestegen maken veel consumenten zich zorgen.

Volgens Chaouki El Jirari, voorzitter van de Interprofessionele Federatie van de Pluimveesector (FISA), is de prijsstijging niet te rechtvaardigen en hebben producenten en leveranciers de prijs van eieren juist verlaagd. Zo varieert de prijs per ei, afhankelijk van de grootte en of deze roumi of beldi is, tussen de 60 en 85 frank per ei.

Ook is Marokko zelfvoorzienend in de productie van eieren en hebben de schommelingen op de internationale markt, het coronavirus of de vogelgriep geen gevolgen gehad voor de lokale markt. Het land produceert jaarlijks zo'n 6,6 miljard eieren en kan ruim voldoen aan de binnenlandse vraag.



De prijsstijging is volgens El Jirari het gevolg van "storingen" in het distributieketen, hij wijst met de vinger naar tussenpersonen die onevenredige winstmarges zouden berekenen.



Ook Bouazza Kherrati van de consumentenrechtenvereniging zegt dat wildgroei aan tussenpersonen de oorzaak is van de sterk stijgende prijzen van voedingsproducten in Marokko.

