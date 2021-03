Marokko: vergunning voor koper- en zilverexploratie door Britse onderneming

Marokko heeft drie koper- en zilverexploratieprojecten gegund aan Aterian Resources, de dochteronderneming van het Britse Altus Strategies.

Dat heeft de onderneming maandag bekend gemaakt. Het gaat om drie nieuwe koper- en zilverexploratieprojecten in de Westelijke Anti-Atlas.

De totale oppervlakte van het project is 252 km2, verdeeld over drie gebieden. Het eerste project van het mijnbedrijf bevindt zich in Zgouza (24 km2), op ongeveer tien km afstand van de Zgounder-zilvermijn van de Canadese Aya Gold & Silver. Het tweede project ligt in Azrar (85 km2) en het derde gebied bevindt zich in Tata (143 km2). De laatstgenoemden zijn volledig gewijd aan koperwinning.

"We hebben onze portefeuille in Marokko uitgebreid tot zeven basis- en edelmetaalprojecten, daarmee is ons landpark verdubbeld tot 511 km2", verwelkomde het management van Altus Strategies de gunning in een persbericht. Het bedrijf heeft nog voorstellen voor aanvullende projecten in Marokko lopen.

De exploratievergunning is het gevolg van een associatieovereenkomst die Marokko en het Verenigd Koninkrijk in oktober 2019 hebben ondertekend.

