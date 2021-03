Kenitra: dode en gewonde nadat auto woning binnenrijdt

In Kenitra is een vrouw om het leven gekomen nadat een auto met hoge snelheid haar woning binnen reed

Een andere bewoner raakte gewond, meldt nieuwsdienst Akhbarona. Het incident gebeurde maandagavond nabij de rotonde van Al-Hanasha in de wijk Bir Al-Rami.

Ooggetuigen melden dat de bestuurder de controle over het voertuig verloor en met hoge snelheid de helling af kwam rijden en in de woning tot stilstand kwam. De bejaarde bewoonster was op slag dood.

De bestuurder verliet het toneel na het ongeval maar meldde zich niet veel later bij het politiebureau. De man is gearresteerd.

