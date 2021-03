Marokkaanse leger aangekomen in El Arja, nabij Algerijnse grens

De Koninklijk Strijdkrachten (FAR) zijn zojuist aangekomen in het Oost-Marokkaanse Figuig.

Dat meldt nieuwsdienst Akhbarona dinsdagavond. De militaire versterking komt nadat het Algerijnse Volksleger vorige week de Marokkaanse boeren in El Arja heeft opgedragen om vóór 18 maart het gebied te verlaten. Algerije claimt het grondgebied van de boerderijen nabij de Marokkaans-Algerijnse grens.

Veel van de Marokkaanse boeren zijn al decennialang actief in de regio en reageerden geschokt toen Algerijnse soldaten ze informeerden over de evacuatieplicht. Sinds het weekend zijn tientallen boeren uit protest de straat opgegaan.

Tijdens een sit-in droegen de actievoerende boeren spandoeken en werden leuzen gescandeerd om hun onvrede te uiten over het Algerijnse verzoek. "Ze willen ons land, ons levensonderhoud en onze voorouderlijke herinneringen van ons afpakken", klinkt het.​



Een verdrag over de bestaande grens tussen Algerije en Marokko geeft geen duidelijkheid over de status van de regio El Arja. Het verdrag dateert uit 1972, maar werd in 1992 pas gepubliceerd in de officiële Staatscourant van Marokko.

Vanuit de Marokkaanse autoriteiten bleef het dagenlang stil totdat de provincie zojuist in een persbericht liet weten bezig te zijn met een oplossing. In de verklaring erkennen de lokale autoriteiten het bestaan ​​van het probleem en bevestigen ze dat de verzoeken van de Algerijnse autoriteiten "tijdelijk en cyclisch" zijn, meldt nieuwsdienst Medias24.



De gouverneur had vandaag een ontmoeting met de getroffen boeren en andere leden van de gemeenschap. "Lokale autoriteiten bestuderen het probleem en werken aan een oplossing", leest het bericht.

De lokale autoriteiten zouden daarbij alle opties open houden om de exploitanten van de landbouwgronden bij te staan en hun "omstandigheden te verzachten", aldus het persbericht.

