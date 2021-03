DENK-lijsttrekker Farid Azarkan komt met eigen rap na Lubach (video)

lijsttrekker Farid Azarkan heeft passend gereageerd op de rap van Arjen Lubach.

Azarkan heeft een eigen rapnummer opgenomen waarvan de videoclip dinsdagavond op YouTube is gelanceerd.

In Zondag met Lubach was de presentator in een cover van Empire State of Mind kritisch over het feit dat Azarkan en PVV-leider Geert Wilders op het laatste moment niet naar Nieuwsuur gingen voor een kritisch gesprek.

Azarkan liet maandagochtend op SLAM! al weten dat hij erg moest lachen om de rap en dat hij had afgezegd omdat hij klachten had. Wilders zegde af omdat hij zich moest voorbereiden op een debat met premier Mark Rutte.

Azarkan rapt net als Lubach op de muziek van het nummer van Jay-Z en Alicia Keys. "Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man", klinkt het onder meer.

