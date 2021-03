Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw sterk

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland stijgt sterk.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 13.435 nieuwe besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal dat maandag werd gemeld.

Dinsdag waarschuwde het RKI al dat er in Duitsland opnieuw een exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen is opgetreden. Het aantal steeg in de vorige week met zo'n 20 procent ten opzichte van de week daarvoor.

RKI-epidemioloog Dirk Brockmann spreekt van een derde golf. De recent ingezette versoepelingen versnellen die, aldus Brockmann.



Met de nieuwe cijfers van woensdag is het coronavirus in Duitsland in totaal bij 2.594.764 mensen vastgesteld. In de afgelopen 24 uur overleden in de Bondsrepubliek zeker 249 mensen aan de gevolgen van Covid-19.

Het totale officiële aantal coronadoden in Duitsland komt daarmee op 73.905.

