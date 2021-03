Australische spionagedienst herziet 'terrorismetermen'

De Australische spionagedienst Asio gaat anders over terroristen of extremisten praten.

Volgens de chef, Mike Burgess, zorgen de termen islamitisch extremisme en extreemrechts extremisme voor misverstanden. Ze missen tegenwoordig doel en de Asio wil het daarom voortaan hebben over "ideologisch gemotiveerd gewelddadig extremisme" of "religieus gemotiveerd gewelddadig extremisme".

Volgens Burgess richten onderzoeken zich voornamelijk op figuren die door gewelddadig extremisme een gevaar vormen en onderzoekt zijn dienst niet op basis van politieke of religieuze achtergrond van verdachten.

Bovendien zijn de extremisten steeds vaker niet speciaal extreem links of rechts. Ze hangen bepaalde ideeën aan over de ineenstorting van de sociale orde of over samenzweringen die niet echt links of rechts zijn. Hij noemde ook gewelddadige misogynisten (vrouwenhaters) of mensen uit de groep die 'incel', onvrijwillig celibatair, wordt genoemd.



Burgess wil ook af van islamitisch extremisme omdat hij vindt dat bepaalde moslimgemeenschappen terecht klagen dat het veelvuldig gebruik van de term, alle islamieten stigmatiseert en de samenleving verdeelt. De Australische spionagechef zei woensdag volgens plaatselijke media in de hoofdstad Canberra dat er een redelijke kans bestaat dat het land getroffen wordt door een gewelddadige extremist.

De gemiddelde ideologisch gemotiveerde extremist is volgens hem een man van rond de 25 jaar oud. De ideologische extremisten zijn meer verspreid over het land dan de andere extremisten en er lijken er fors meer van bij te komen.



Wat het voor de spionagedienst moeilijk maakt, is dat de ideologische gewelddadige extremisten steeds vaker niet met hakenkruizen of hamers en sikkels te koop lopen, maar vaak redelijk goed opgeleide jonge mensen uit de middenstand zijn die sociaal-economische grieven hebben.

Omdat mensen door coronamaatregelen vaker thuis op internet zitten, ontstaan er makkelijker allerlei extremistische groepjes online.

© ANP 2021