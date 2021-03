Brussel wil gratis 'coronacertificaat' voor vrij reizen in EU

Een gratis 'coronacertificaat', digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, moet de deur voor vrij reizen in de EU deze zomer weer open zetten.

Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft.

De Europese Commissie stelt voor het certificaat ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland te gebruiken. Zij laat het aan de Europese landen zelf om te beslissen of ze mensen toelaten die zijn ingeënt met niet door de EU goedgekeurde vaccins, zoals het Russische Spoetnik of Chinese vaccins.

Volgens het plan blijven de EU-landen ook zelf verantwoordelijk voor beperkende maatregelen die ze aan toeristen en andere bezoekers opleggen, zoals een verplichte quarantaine uit landen waar een heel hoog besmettingsrisico is.



Maar dergelijke maatregelen moeten dan wel voor alle dragers van de pas gelden, stelt het dagelijks EU-bestuur. De gestandaardiseerde pas moet door alle EU-landen worden erkend. Die moeten er, evenals het Europees Parlement, dan ook eerst mee instemmen voor de koffers kunnen worden gepakt.

Vooral de traditionele zuidelijke vakantielanden hopen dat het EU-certificaat snel kan worden ingevoerd zodat zij weer zonder poespas toeristen kunnen ontvangen. Die zijn cruciaal voor hun economie. "Het voornaamste doel is om een gemakkelijk te gebruiken, niet-discriminerend en veilig instrument, met respect voor gegevensbescherming, aan te bieden", aldus vicevoorzitter Věra Jourová.

