Oeigoeren: voor het eerst sinds 1989 weer sancties EU tegen China

De Europese Unie straft vier Chinese functionarissen en een instantie of bedrijf voor het schenden van de mensenrechten van Oeigoeren.

Het zijn de eerste nieuwe Europese sancties voor China sinds 1989. De EU-landen zijn het woensdag eens geworden over de strafmaatregelen, bevestigen EU-bronnen na berichtgeving door de Wall Street Journal en Reuters.

Al moeten de buitenlandministers maandag nog wel officieel hun zegen geven. De vier gestrafte Chinezen mogen straks niet meer naar EU-landen reizen en kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de EU. Om wie het precies gaat, wordt nog geheim gehouden zodat ze niet bijvoorbeeld gauw nog hun geld kunnen terugsluizen.

De EU brengt opnieuw de mensenrechtensancties in stelling die zij sinds kort kan gebruiken tegen mensenrechtenschenders wereldwijd. Naast Chinezen straft de EU volgens de ingewijden ditmaal ook personen uit Rusland, Libië, Zuid-Sudan en Noord-Korea. In totaal zou het gaan om nog eens zeven personen en drie organisaties of bedrijven.

Genocide

Het optreden van China tegen de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang baart steeds meer zorgen. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en deskundigen van onder andere de Verenigde Naties.



Sommige Europese regeringen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook de Verenigde Staten bestempelen de acties van Peking in Xinjiang als genocide tegen de Oeigoeren. Dat deed de Tweede Kamer twee weken geleden eveneens.

China, na de VS de belangrijkste handelspartner van de EU, waarschuwde Brussel eerder deze week al sancties hoog op te nemen. "We vragen de EU zich te bedenken. Als sommigen staan op confrontatie, dan zullen wij niet terugdeinzen."

Rusland was eerder deze maand al doelwit toen de EU zich voor het eerst van de mensenrechtensancties bediende. Toen werden vier Russen gestraft die de EU verantwoordelijk houdt voor het opsluiten en veroordelen van Kremlincriticus Aleksej Navalni.



