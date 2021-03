Arjen Lubach moet lachen om rap Farid Azarkan

Arjen Lubach vindt de rap die Farid Azarkan heeft gemaakt "nice". Dat schrijft de televisiepresentator op Twitter.

"Eerlijk, ik had dit eigenlijk van Wilders verwacht. Maar dit is ook nice", zei Lubach over de muzikaliteit van de lijsttrekker van DENK.

Azarkan reageerde dinsdagavond met een eigen rapnummer op een video van Lubach die afgelopen weekend viraal ging. In Zondag met Lubach was de presentator in een cover van het nummer Empire State of Mind kritisch over het feit dat Azarkan en PVV-leider Geert Wilders op het laatste moment niet naar Nieuwsuur gingen voor een interview.

De voorman van DENK reageerde dus door middel van een eigen rap. "Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man", klinkt het onder meer. Maandagochtend liet Azarkan bij SLAM! al weten de humor wel in te zien van de rap van Lubach, en dat is andersom dus ook het geval.

