'Apple heeft banden met Chinese leverancier verbroken'

Apple heeft een paar maanden geleden de banden verbroken met de Chinese onderdelenleverancier Ofilm.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Ofilm zou betrokken zijn bij een Chinees overheidsprogramma om etnische minderheden uit de regio Xinjiang aan het werk te zetten in andere delen van het land.

In Xinjiang wonen de Oeigoeren, een bevolkingsgroep die overwegend moslim is. De Oeigoeren worden onderdrukt door de Chinese regering en zeker 1 miljoen Oeigoeren zitten in een strafkamp. De Verenigde Staten beschuldigden China eerder dit jaar van genocide tegen de moslimminderheid.

De uithaal kwam van de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo, op zijn laatste volle dag in functie. Ook in de Tweede Kamer is een motie aangenomen die stelt dat China volkerenmoord pleegt tegen de Oeigoeren. Het kabinet wil nog niet van volkerenmoord spreken, zei demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eind februari.



Volgens Bloomberg is het onduidelijk of Apple weet of de beschuldigingen aan het adres van Ofilm kloppen. Het Chinese bedrijf maakte zelf enkel bekend dat een buitenlandse klant stopt met het kopen van zijn producten. Het aandeel van Ofilm kelderde in reactie op het nieuws met het dagelijkse maximum van 10 procent op de beurs in Shenzhen. Apple en Ofilm hebben nog niet gereageerd op de berichten dat de 'buitenlandse klant' Apple zou zijn.

De maker van de iPhone is de afgelopen jaren begonnen met het aanpakken van leveranciers. Zo werd in november bekend dat de Amerikaanse onderneming geen opdrachten meer geeft aan de Taiwanese leverancier Pegatron, omdat het studenten niet volgens de arbeidsregels liet werken.

