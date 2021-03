Coronavirus Marokko: Reproductiegetal opgelopen naar 1,05

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 1,05 andere personen aansteekt

Het zogenoemde reproductiegetal, de 'R0', bedraagt landelijk momenteel 1,05. Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de R0 weer boven de één uitkomt. De corona-incidentie is de afgelopen 14 dagen gestegen van 7,1 naar 7,5 per 100.000 inwoners. De verslechtering van de epidemiologische situatie leidde begin deze week tot verlenging van de coronamaatregelen en avondklok.

De grootste toename werd waargenomen in de regio's Guelmim-Oued Noun (+27,3%), Souss-Massa (+22,4%), Drâa-Tafilalet (+18,8%), Casablanca-Settat (+17,3%), Oriental (+15,3%), Marrakech-Safi (+14,4%) %) en Rabat-Salé-Kénitra (+5,3%).



Vijf andere regio's noteerden een daling van het aantal besmettingsgevallen, het betreft Beni Mellal-Khénifra (-87%), Fès-Meknes (28%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13,7%), Laâyoune-Sakia El Hamra (11,8%) en Dakla-Oued Eddahab (6,3%).

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4,2 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 1,9 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen.



Marokko werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. Ruim 95% van de toegediende coronavaccinaties op het Afrikaanse continent vond in Marokko plaats. Marokko leidt daarmee de vaccinatiewedloop richting groepsimmuniteit in Afrika.

Het tempo van de vaccinatiecampagne lijkt echter te stagneren nu de voorraad beschikbare vaccins steeds meer uitgeput raakt. Marokko heeft tot dusver 8,5 miljoen coronavaccins ontvangen waarmee het land 4,25 miljoen burgers kan inenten. De autoriteiten meldden vóór aanvang van de vaccinatiecampagne al dat voor elke burger twee vaccins zijn gereserveerd.

Het leeuwendeel van het huidige aantal vaccins is dus voorbehouden voor toediening als tweede coronaprik. De afgelopen dagen werden dan ook voornamelijk coronaprikken toegediend aan mensen die enkele weken geleden de eerste prik al hebben ontvangen.

© MAROKKO.NL 2021