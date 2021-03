Marokko telt vier gevallen van bloedstollingen na AstraZeneca-prik

Er zijn in Marokko vier gevallen bij de autoriteiten bekend van problemen met bloedstollingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin.

Dat meldt het Wetenschappelijke Comité van het Minister van Volksgezondheid dinsdag in een verklaring.

De gevallen werden recent gemeld nadat in verschillende landen in de Europese Unie (EU) bezorgdheid was geuit. Een verband met het vaccin is ook in Marokko niet bewezen. Het comité blijft dan ook bij het advies om door te gaan met toediening van het AstraZeneca-vaccin.

Steeds meer EU-lidstaten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Zweden en Letland volgden dinsdag het voorbeeld van landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken.



De landen willen zeker weten dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Onderzoek moet duidelijk maken of er een verband tussen de klachten en het vaccin is.

Niet alle EU-landen vinden het zinvol om het gebruik van het vaccin stil te leggen. België liet weten dat het vaccineren doorgaat. Een opschorting, zelfs tijdelijk, is volgens de Belgische experts nadelig voor de vaccinatiecampagne in het algemeen.

