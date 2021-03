'Gevaccineerde Israëliërs straks welkom in Marokko'

De regering van Marokko zal gevaccineerde Israëlische toeristen toestaan ​​het land te bezoeken, meldden Israëlische media dinsdag

Dagblad Times of Israël meldt dat een aantal Arabische landen, waaronder Marokko, gevaccineerde Israëliërs zullen toestaan ​​hun land te bezoeken.

De krant noemt daarbij specifiek de landen die in 2020 de banden met Israël hebben aangeknoopt, naast Marokko betreft het de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Behalve deze vier landen zouden ook Rusland, Italië, Tsjechië, Griekenland, Cyprus en Thailand hebben aangegeven dat gevaccineerde Israëlische reizigers welkom zouden zijn.



Mensen in Israël die zijn ingeënt tegen corona mogen nu al meer dan niet-gevaccineerden. Met de zogenoemde Groene Pas kunnen ze in Israël bijvoorbeeld al naar een fitnessstudio, concert en zwembad. Dat is niet toegestaan voor mensen die nog geen coronaprik hebben gekregen.

Marokko zal naar verwachting 200.000 Israëlische reizigers verwelkomen wanneer de directe vluchten tussen de twee landen van start gaan. Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken.



Marokko zal op 15 en 16 juni deelnemen aan de 27e internationale mediterrane vakantiebeurs (IMTM 2021) in Tel Aviv. Het evenement is bedoeld om professionals uit alle reissectoren met elkaar in contact te brengen. De beurs telt 1.870 exposanten uit 57 verschillende landen.

Israëlische luchtvaartbedrijven hopen al langer op directe vluchten met het Noord-Afrikaanse land maar door de opgeschorte betrekkingen was dat lange tijd niet mogelijk. Tijdens religieuze seizoenen maken Joden pelgrimstochten naar Marokko en bezoeken het joods erfgoed. Vooral Marrakech, Fes, Casablanca en Essaouira zijn populair onder Israëlische toeristen.

In 2018 hebben meer dan 80.000 Israëliërs een bezoek gebracht aan Marokko. Door het gebrek aan directe vluchten tussen de twee landen zijn Israëliërs genoodzaakt via luchthavens van Turkije en Griekenland te reizen.

