OM onderzoekt mogelijk overtreden coronaregels door Baudet

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet woensdag tijdens een bijeenkomst in het Amsterdamse Westerpark de coronaregels heeft overtreden.

"Bij de manifestatie van Forum voor Democratie in het Westerpark is geconstateerd dat de coronamaatregelen onvoldoende zijn nageleefd.

Het Openbaar Ministerie kijkt of en welke consequenties dit gaat hebben voor de organisatoren", twittert de gemeente woensdagavond. Tijdens de bijeenkomst vraagt Baudet honderden mensen die op afstand van het podium staan: "Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?" Daarop stappen de mensen allemaal dicht opeen naar voren. Even later wordt het nummer Leef van André Hazes jr. gedraaid, waarop Baudet en het publiek springen en dansen.

Enkele dagen geleden speelde zich iets soortgelijks af bij een partijbijeenkomst in Utrecht en bij een bijeenkomst in Urk schudde Baudet eerder handen van samengedrongen publiek. Ook naar die bijeenkomsten hebben de autoriteiten onderzoek ingesteld.

© ANP 2021