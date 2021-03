Emiraten: Taraweeh-gebeden maximaal 30 minuten

De Taraweeh-gebeden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) duren maximaal 30 minuten.

Ook is het de komende vastenmaand niet toegestaan het vasten te verbreken in gebedshuizen, meldden de Emiraatse autoriteiten woensdag.

Nu de vastenmaand Ramadan weer nadert worden vanuit alle uithoeken ramadan-gerelateerde coronamaatregelen aangekondigd om verspreiding van het longvirus COVID-19 tijdens de gezegende maand te beteugelen.

De Minister van Volksgezondheid Abdul Rahman Al Owais vertelde tijdens een persconferentie over de epidemiologische situatie in de Golfstaat en over de voorzorgsmaatregelen de komende Ramadan.



Volgens Al Owais worden de moskeeën na het gezamenlijke gebed gesloten. Ook adviseert hij om gedurende de vastenmaand alle bijeenkomsten te vermijden en maaltijden alleen te nuttigen met huisgenoten.

De zorgminister benadrukte dat het niet toegestaan is om ontbijtpartijen te organiseren of op openbare plekken groepsmaaltijden te nuttigen. Ook het doneren van ontbijtmaaltijden aan minderbedeelden of gebedshuizen is niet toegestaan.



Al Owais adviseert om liefdadigheidsacties te coördineren met erkende liefdadigheidsorganisaties. Schenkingen, aalmoezen en de zakaat worden elektronisch betaald.

In de VAE zijn sinds de uitbraak van het longvirus 432.000 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn er 1.410 overleden. De VAE heeft tot dusver 6,67 miljoen burgers gevaccineerd tegen corona, daarvan heeft 2,19 miljoen ook de tweede coronaprik ontvangen.

