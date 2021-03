Sheikh Abu Naïm verlaat gevangenis en veroordeelt betrekkingen Rabat en Tel Aviv (video)

Sheikh Abu Naïm verliet vandaag de Aïn Sebaa-gevangenis in Casablanca na het uitzitten van zijn gevangenisstraf

Abu Naim werd een jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 2.000 DH (€ 185) nadat hij de coronamaatregelen van de autoriteiten bekritiseerde.

De sheikh werd in maart 2020 gearresteerd na de publicatie van een video waarin hij de sluiting van moskeeën in Marokko aan de kaak stelde. Hij bekritiseerde de fatwa van de Hoge Raad van Ulemas waarin werd geadviseerd om alle moskeeën in Marokko te sluiten. Ook noemde hij Marokko een afvallig land.

Na het verlaten van de gevangenis uitte hij zich kritisch over de herstelde betrekkingen tussen Marokko en Israël. De twee landen kwamen in december overeen om weer nauwer samen te gaan werken. De voorgenomen verzoening was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.



"Wat er nu met de Joden gebeurt, gaat niet over tolerantie, maar over identiteitsvervorming. (...) Het is een verhulling van waarheden. Tolerantie heeft volgens de sharia niets te maken met vernedering en verval", zei de sheikh tegen nieuwsdienst Howiyapress.

De sheikh heeft aangegeven op korte termijn in detail te treden over het onderwerp.

