Marokko blijft doorgaan met AstraZeneca-vaccin

De Marokkaanse zorgautoriteiten gaan door met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tijdens de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandag gemeld na een bijeenkomst van haar Wetenschappelijk Comité.

Volgens het zorgministerie zijn er geen aanwijzingen dat de gevallen van bloedproppen vaker voorkomen wanneer met AstraZeneca wordt gevaccineerd dan in een niet-gevaccineerde populatie.

Het ministerie benadrukte dat er in de Europese Unie 'slechts' 30 gevallen van trombose zouden zijn gemeld uit een totaal van 5 miljoen doses van het Oxford-vaccin. In het Verenigd Koninkrijk zou het gaan om 35 gevallen uit 9,7 miljoen toegediende vaccins.



"De cijfers liggen ver onder de jaarlijkse incidentie van de ziekte, wat 1 geval per 1.000 is in Europa en Noord-Amerika", voert het zorgministerie aan. Volgens de verklaring worden jaarlijks meer dan 200.000 nieuwe gevallen van trombo-embolische voorvallen gemeld in de Verenigde Staten.

Van de 5,9 miljoen toegediende vaccins zijn in Marokko 'slechts' vier gevallen gemeld van bloedstollingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin.



Steeds meer landen hebben het inenten met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd. Ze willen eerst zeker weten dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Noorwegen en Denemarken staakten het gebruik van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vorige week al. Een tiental Europese landen is daarna gevolgd, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Marokko zal het gebruik van het Brits/Zweedse middel voortzetten, in overeenstemming met aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau.

