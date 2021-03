Ziyech schiet Chelsea naar kwartfinale van Champions League

Hakim Ziyech heeft Chelsea naar de kwartfinales van de Champions League geschoten.

De international van Marokko, geboren in Dronten, zorgde voor de belangrijke openingstreffer in het thuisduel met Atlético Madrid (2-0), dat het eerste duel ook al verloren had (0-1). Invaller Emerson Palmieri tekende diep in blessuretijd voor de eindstand.

Ziyech, afgelopen zomer overgekomen van Ajax, genoot de afgelopen weken nog niet alle vertrouwen van zijn nieuwe trainer Thomas Tuchel, Maar tegen Atlético mocht hij van de opvolger van de ontslagen Frank Lampard beginnen.

Hij tekende in de 34e minuut voor de belangrijke openingstreffer. Ziyech scoorde met zijn mindere rechtervoet, op aangeven van Timo Werner. Het was zijn eerste treffer op Stamford Bridge.



Even voor het doelpunt van Ziyech claimden de spelers van Atlético een strafschop. Verdediger César Azpilicueta van Chelsea hield de doorgebroken Yannick Carrasco even vast. Maar de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato vond dat onvoldoende voor een penalty, tot afgrijzen van de opnieuw fanatiek meelevende trainer Diego Simeone van Atlético.

Niet tevreden

De Argentijnse trainer was kennelijk niet tevreden over het optreden van Luis Suárez. Hij haalde zijn topscorer na een klein uur naar de kant, op het moment dat Atlético minimaal twee doelpunten nodig had voor een plaats in de kwartfinale. De moegestreden Ziyech werd een kwartier voor tijd afgelost. Hij liep een stuk vrolijker naar de zijlijn dan Suárez die zijn trainer negeerde.



Het tweeluik was zo goed als beslist nadat Atlético na 82 minuten verder moest met 10 man. Stefan Savic kreeg een rode kaart voor een lichte elleboogstoot op de borst van Antonio Rüdiger. Invaller Palmieri ontnam de bezoekers in blessuretijd met zijn eerste balcontact het laatste beetje hoop op succes.

Atlético Madrid kan zich na de uitschakeling volledig concentreren op de race naar de eerste landstitel sinds 2014. De koploper van La Liga verdedigt in de laatste 11 competitiewedstrijden een voorsprong van 4 punten op FC Barcelona. Het als derde geklasseerde Real Madrid volgt op 6 punten.



