Brazilië registreert recordaantal coronabesmettingen in 24 uur

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd.

In het afgelopen etmaal kwamen er in het Zuid-Amerikaanse land ruim 90. 000 gevallen bij. Dinsdag vestigde Brazilië al een nieuw grimmig dagrecord met 2841 sterfgevallen in een etmaal.

Woensdag meldden de Braziliaanse autoriteiten nog eens 2648 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat brengt het totale dodental in het land met 212 miljoen inwoners op bijna 285.000.

In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.



Hoewel het mede door gemuteerde varianten de verkeerde kant opgaat met de epidemie in Brazilië, blijft de rechts-populistische president Jair Bolsonaro de ernst van het virus bagatelliseren. Woensdag zei Bolsonaro blij te zijn dat zijn aanhangers demonstreren tegen regels rond het afstand houden.

"Natuurlijk was ik blij", aldus de president, die het coronavirus eerder afdeed als "een griepje". "Ze laten zien dat de mensen in leven zijn. We willen onze vrijheid. We willen dat de wereld onze grondwet respecteert."

