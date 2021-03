OM: 258 verdachten avondklokrellen aangehouden

Na de avondklokrellen in januari heeft de politie inmiddels 258 verdachten aangehouden.

Daarvan waren er zestig minderjarig, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend in een update over coronagerelateerde misdrijfzaken.

In januari braken in diverse steden rellen uit in reactie op het invoeren van de avondklok. De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen en vernielingen.

In 172 zaken heeft de officier van justitie besloten om de zaak voor te leggen aan de rechter, al dan niet via het snelrecht. In 26 gevallen heeft de officier besloten de zaak te seponeren, in vijf gevallen is een strafbeschikking opgelegd, dat is vaak een geldboete.



Van de 172 zaken waarin een verdachte is gedagvaard, zijn inmiddels tachtig zaken behandeld door de rechter. In 66 gevallen heeft de rechter een gevangenisstraf opgelegd. In elf gevallen zijn de verdachten veroordeeld tot een geldboete of taakstraf.

In drie gevallen kwam de rechter tot vrijspraak.

© ANP 2021