President Biden vindt Poetin 'een zielloze moordenaar'

In een openhartig interview met ABC News reageerde de Amerikaanse president Joe Biden bevestigend op de vraag of zijn Russische collega Vladimir Poetin een "moordenaar" is.

Volgens de geheime diensten van de Verenigde Staten zette Rusland zich tijdens de presidentsverkiezingen in november in voor toenmalig president Donald Trump en werd geprobeerd Biden te schaden.

Moskou probeerde onvrede te zaaien en de verkiezingen te beïnvloeden. Een rapport van het bureau van Avril Haines, coördinator van de geheime diensten, stelt dat Poetin en zijn regering dat ‘goedkeurden en doorvoerden‘.

Biden dreigde dat de vermoedelijke bemoeienis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november consequenties zal hebben. "Hij zal een prijs betalen", zei Biden. Hij waarschuwde Poetin persoonlijk tijdens een telefoongesprek dat ze hadden. "We hadden een lang gesprek, hij en ik. Ik ken hem relatief goed. Ik zei tegen hem: ik ken jou en jij kent mij. Als ik vaststel dat dit heeft plaatsgevonden, wees dan voorbereid."



Toen de Amerikaanse journalist aan Biden vroeg of hij denkt dat Poetin een moordenaar is, antwoordde Biden: "Hmmm, dat doe ik". Biden vertelde ook dat hij enkele jaren geleden, toen hij alleen was met Poetin in zijn kantoor, had gezien dat Poetin "geen menselijke ziel" heeft. "Ik zei tegen hem: ik keek in je in de ogen en ik denk niet dat je een ziel hebt. Hij keek me aan en zei tegen me: we begrijpen elkaar."

De uitspraken van Biden vallen niet in goede aarde in het Kremlin in Moskou. Vjatsjeslav Volodin, voorzitter van de Staatsdoema (het Russische Lagerhuis), spreekt van een aanval op Rusland.



"Dit is hysterie door onmacht", aldus Volodin op Telegram. "Poetin is onze president en een aanval op hem, is een aanval op ons land." Volgens hem beledigde Biden niet alleen Poetin maar alle Russische burgers.

Voorlopig is Volodin de enige hoogstgeplaatste functionaris die reageerde op het interview.

