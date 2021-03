RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen verder toegenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de tweede dag op rij gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving afgelopen etmaal 6187 positieve tests, 235 meer dan een dag eerder.

Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 gevallen. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5856 besmettingen per etmaal.

Afgelopen zaterdag turfde het RIVM nog meer dan 6400 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half januari. De drie dagen daarna was er iedere keer sprake van een daling. Woensdag kwam daar echter weer een kentering in.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 33. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 47 coronadoden gemeld.



In Rotterdam werden de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen vastgesteld. Het ging om 275 nieuwe besmettingen in de Maasstad. In Amsterdam werden 192 coronagevallen geteld en in Utrecht 124. Ook in Den Haag (106) en Eindhoven (87) kregen relatief veel inwoners een positieve testuitslag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 16.200 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

