President van Tanzania overleden

De president van het Oost-Afrikaanse land Tanzania, John Magufuli, is op 61-jarige leeftijd overleden.

Hij bezweek aan een hartaandoening, aldus zijn plaatsvervanger, vicepresidente Samia Suluhu. Zij wordt nu tot de verkiezingen in 2025 de nieuwe president.

Het staatshoofd was sinds eind februari niet meer in het openbaar verschenen. Dat voedde speculaties dat hij Covid-19 had opgelopen. Hij gold als een van de bekendste coronasceptici van Afrika.

Volgens een oppositieleider in ballingschap was Magufuli besmet met corona. De longziekte zou de virusontkenner als een "dodelijke boemerang" hebben getroffen.



Magufuli was sinds 2015 de president van de voormalige Duitse kolonie met zijn rond 58 miljoen inwoners. Hij was vorig jaar bij omstreden presidentsverkiezingen herkozen. Hij verwierf de bijnaam The Bulldozer. Dat verwees naar zijn compromisloze stijl van leidinggeven, maar ook naar zijn liefde voor grote infrastructuurprojecten.

De naleving van de mensenrechten holde onder hem achteruit, concludeerde de organisatie Human Rights Watch.

