Palestina ontvangt eerste levering COVAX-vaccins

De Palestijnse Autoriteit heeft woensdag als onderdeel van het COVAX-programma de eerste levering van het coronavaccin ontvangen

Dat hebben de Verenigde Naties (VN) woensdag bekend gemaakt. Met het COVAX-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Het initiatief is een reactie op de scherpe kritiek van de organisatie op het 'vaccinatie-nationalisme' van rijkere landen.

"Meer dan 60.000 doses van het coronavaccin zijn binnengekomen, bedoeld voor zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever", meldt het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) op Twitter.

De levering, die woensdagochtend aankwam op de internationale luchthaven Ben-Gurion, omvatte 37.000 doses Pfizer-vaccin en 23.000 doses van het AstraZeneca-vaccin, meldt UNICEF.



Volgens de verklaring zal deze eerste levering van vaccins worden overhandigd aan het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid, aan de vooravond van de start van het nationale vaccinatieprogramma, dat naar verwachting zondag van start gaat.

Op 15 maart meldde de WHO dat in de Palestijnse gebieden in totaal 13.429 doses vaccin zijn toegediend. In deze gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem, zijn bijna 240.000 bevestigde coronagevallen en 2.534 sterfgevallen vastgesteld.

Israël heeft zo'n 820.000 bevestigde coronabesmettingen, waaronder 6.000 doden.

