Code oranje in Marokko: kou, regen en sneeuw vanaf donderdag

In verschillende provincies in Marokko worden van donderdag tot en met zaterdag zware onweersbuien en sneeuwval verwacht.

Het nationale meteorologisch instituut (DMN) heeft een code oranje afgegeven voor de regio's Ifrane, Boulemane, Sefrou, Midelt, El-Hajeb, Guercif, Taourirt, Jerrada, Figuig en Taza.

Zo wordt aanstaande donderdag tussen 14.00 tot 23.00 uur sterke onweersbuien met een neerslag van 20 tot 35 mm verwacht. In de provincies Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tanger-Assilah, Tetouan, Nador, El Hoceima en Driouch wordt zaterdag 40 tot 60 mm neerslag verwacht.

Het blijft relatief rustig in de provincies Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Midelt, El Hajeb, Meknes, Khemisset, Errachidia en Fez. Daar wordt 15 tot 25 mm neerslag verwacht, maar die kunnen wel gepaard gaan met zware windstoten en hagelbuien.



Matige onweersbuien (15 tot 25 mm) zullen vrijdag de provincies Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Midelt, El Hajeb, Meknes, Khemisset, Errachidia en Fez treffen.

In de provincies Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane en Midelt wordt van donderdag 15.00 tot zaterdag 23.00 uur sneeuwval (15 tot 25 cm / 24 uur) verwacht.



In de regio's Assa-Zag, Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Sidi Ifni, Tata en Tiznit worden van vrijdag tot zaterdag sterke windstoten (75 tot 85 km / u) verwacht.

Bovendien wordt van zaterdag tot zondag koud weer verwacht in de regio's Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Boulemane en Midelt, met minimumtemperaturen (-8 / -2 ° C) en maximaal (-2/3 ° C).

