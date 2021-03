EMA: voordelen AstraZeneca groter dan risico's

De voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca zijn groter dan de mogelijke risico's. Het is veilig voor gebruik en effectief.

Dat zegt het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) na onderzoek naar mogelijke zeldzame bijwerkingen van het middel. Nederland en veel andere EU-landen hebben het prikken met AstraZeneca uit voorzorg stilgelegd na berichten daarover, met name over trombose. Het vaccin wordt echter niet geassocieerd met een verhoging van het algehele risico op bloedstolsels. Het kan mogelijk wel in verband worden gebracht met zeer zeldzame gevallen van bloedstolsels die gepaard gaan met trombocytopenie, een laag aantal bloedplaatjes. Die zijn vooral gezien bij vrouwen jonger dan 55 jaar.

Er moet wel een bijsluiter komen om zorgprofessionals en publiek bewust te maken van mogelijke signalen, zodat ze bijtijds actie kunnen ondernemen. "Er is geen bewijs voor een verband tussen de zeven gevallen van zeldzame complicaties en het vaccin, maar het is wel mogelijk dat dat er is. Dat moet verder onderzocht worden", zegt EMA-directeur Emer Cooke.

Onvermijdelijk

De zeldzame bijwerkingen komen volgens haar niet onverwacht. "Als je miljoenen mensen vaccineert is het onvermijdelijk dat er zich zeldzame of ernstige ziektes voordoen in de periode na vaccineren", aldus Cooke.



Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met het AstraZeneca-middel. Lareb kreeg ook één melding van alleen een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie. Ook enkele Denen en Noren kregen naast trombose een tekort aan bloedplaatjes.

Klein aantal meldingen

De Duitse gezondheidsautoriteiten meldden dat in hun land zeven mensen na vaccinatie werden getroffen door een beroerte. Drie van hen zijn overleden.

Op 5 miljoen prikken gaat het om een klein aantal meldingen. Trombose komt ook vaak voor en EMA zei dinsdag al dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. EMA-directeur Emer Cooke stelde toen ook al dat haar organisatie nog steeds op het standpunt stond dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca "zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen". Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden door het coronavirus of eraan sterven.

