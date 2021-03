Europese landen hervatten inentingen met vaccin AstraZeneca

Meerdere Europese landen gaan het coronavaccin van AstraZeneca weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is.

De vaccinaties in Italië en Cyprus worden vrijdag hervat. Ook Letland en Litouwen lieten weten het AstraZeneca-vaccin dan weer te gaan gebruiken.

Een hele rij Europese landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes.

De prioriteit is zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren, meldde het kantoor van de Italiaanse premier Mario Draghi. Italië schortte gebruik van het middel maandag op. De Noord-Italiaanse regio Piëmont deed dat een dag eerder, nadat daar een 57-jarige man enkele uren nadat hij was ingeënt was overleden.



Zweden liet weten nog een paar dagen nodig te hebben voor een besluit. In Spanje wordt later op de dag een besluit verwacht.

In Marokko werd eerder al besloten het gebruik van het Zweeds-Britse vaccin voort te zetten, in overeenstemming met aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau. In het land waren op maandag vier gevallen bekend bij de autoriteiten van problemen met bloedstollingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin.

