Marokkaanse bootmigranten delen video van oversteek (video)

Een groep jonge bootmigranten heeft hun overtocht naar Spanje vastgelegd op beeld en op YouTube gedeeld.

Aan boord van een geïmproviseerde boot steken ongeveer twintig Marokkaanse migranten de Middellandse Zee over richting Spanje.

In een video genaamd 'Jonge mannen uit het diepe Marokko riskeren hun leven om Spanje te bereiken op zoek naar een beter bestaan', is te zien hoe de 'harraga' de levensgevaarlijke tocht ervaren.

De bootpassagiers zeggen niet veel, afgezien van een paar toewijdingen aan hun plaats van herkomst: Tinghir, Ouarzazate en Zagora. Het is niet duidelijk waar de groep naartoe gaat, het afgelopen jaar 'genoten' de Canarische Eilanden de voorkeur bij mensenhandel-netwerken. In 2020 zijn in totaal 2.170 migranten omgekomen terwijl ze vanuit Afrika via de Atlantische Oceaan de Spaanse eilandengroep wilden bereiken.

Meer dan 18.000 bootmigranten bereikten de Spaanse archipel vorig jaar, van wie ongeveer de helft in december. Een vertienvoudiging vergeleken met de 1.993 migranten in 2019.

De verscherpte grenscontrole langs de noordkust heeft ertoe geleid dat migranten naar alternatieve routes zijn gaan zoeken. De toename komt ook deels door de grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen.



