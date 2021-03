Rabat: 6 waaghalzen opgepakt na negeren wegversperring (video)

De politie in Rabat heeft zes jongeren opgepakt nadat ze met motorfietsen door een wegversperring zijn gereden.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De groep jonge mannen had het incident gefilmd en de beelden zondag op sociale netwerken gedeeld.

De politie in de Marokkaanse hoofdstad heeft niet lang daarna de identiteit van de jonge mannen achterhaald. Vijf arrestanten zijn minderjarigen in de leeftijden van 13 tot 17 jaar.

Tegen het zestal is proces verbaal opgemaakt. Ze zullen zich bij de rechter moeten verantwoorden. Ook zijn vijf motorfietsen in beslag genomen.



In Marokko geldt sinds december een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06:00 uur de deur uit te gaan. In veel steden in Marokko wordt met behulp van checkpoints en wegversperringen de coronamaatregelen gehandhaafd en gecontroleerd op 'verplaatsingsbewijzen', de verklaring waarmee beoefenaars van uitgezonderde beroepen de weg op mogen.

Op sociale netwerken wordt het kattenkwaad van de jongemannen veroordeeld, maar wordt vooral het gedrag van de ordediensten bekritiseerd.



Gevaarlijk gedrag agenten

In de video is te zien hoe een handhaver op de voorbijrijdende motorfiets afrent en met een vlag zwaait op het moment dat deze de checkpoint passeert. De levensgevaarlijke reactie van de ambtenaar had verkeerd kunnen aflopen voor de jongens die zonder helm op de motorfiets rijden.

Marokkaanse (verkeers)agenten staan er om bekend gevaarlijke capriolen uit te halen om weggebruikers tot stoppen te manen. DGSN heeft in juli 2019 dringende instructies opgedragen aan verkeersagenten in Marokko. De politieambtenaren moesten te allen tijde hun eigen veiligheid in acht nemen.



De nieuwe instructies kwamen na het overlijden van een verkeersagent op de route Marina Smir naar Mdiq, de agent werd getroffen door een motorfiets toen deze na het begaan van een verkeersovertreding het stopteken van de agent negeerde en doorreed.

De verkeersagent werd geschept toen hij op de motorfiets afliep.

