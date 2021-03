Marokko: 12% minder startups in 2020

In coronajaar 2020 werden 12 % minder nieuwe bedrijven ingeschreven.

Dat blijkt uit cijfers van het Marokkaanse Bureau voor Industrieel en Commercieel Eigendom (OMPIC). In 2020 werden in totaal 83.806 ondernemingen opgericht, een afname van 11,7% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Geografisch gezien heeft de crisis de regio's ongelijk getroffen. Casablanca-Settat en Rabat-Salé-Kenitra hebben ondanks de slechte economische situatie goed stand gehouden, daar daalde het aantal startups met respectievelijk 2% en 2,8%.

De regio Tanger-Tétouan-Al Hoceima registreerde met 10.773 nieuwe bedrijven een afname van 36,5%. Hetzelfde geldt voor de oosterse regio waar het aantal startups met 31% afnam tot 5.504.

In het laatste kwartaal van 2020 gaf de coronacrisis echter een impuls aan het aantal startups omdat mensen die hun baan hadden verloren op zoek gingen naar andere inkomensgenererende activiteiten.

