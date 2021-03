Nederland prikt in loop van volgende week weer met AstraZeneca

Nederland gaat "in de loop van volgende week" weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca.

Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdag tijdens een digitale persconferentie. Op kleine schaal wordt er maandag waarschijnlijk alweer geprikt, zegt RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden.

De grote prikoperatie met AstraZeneca start woensdag weer op. Dat kan volgens hem niet sneller, omdat nieuwe afspraken ingepland moeten worden.

In andere Europese landen waar het vaccin weer gebruikt gaat worden, zoals Ierland, worden de eerste prikken vrijdag al gezet. Veel Europese landen stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Nederland deed dat afgelopen zondag ook.



Veilig voor gebruik

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder donderdag dat het vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan. De Nederlandse medicijnautoriteit liet zich er niet over uit of het middel weer gebruikt kon worden.

Donderdag meldde bijwerkingencentrum Lareb dat twee Nederlanders last hadden van bloedstolsels en minder bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca. Ook ontving het centrum één melding van een sterke daling van bloedplaatjes, maar dan zonder trombose. In andere landen liggen deze aantallen hoger. Lareb ziet geen verband met het vaccin.

© ANP 2021