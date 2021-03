Parijs en andere Franse regio's vier weken in beperkte lockdown

De 12 miljoen inwoners van Parijs en omstreken krijgen de komende vier weken te maken met een beperkte lockdown.

De maatregel die vrijdag middernacht ingaat is volgens premier Jean Castex nodig omdat het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is in de Franse hoofdstad, waar de stroom patiënten de ziekenhuizen overweldigt.

Ook vijftien andere departementen krijgen te maken met de beperkte lockdown. Scholen blijven wel open, maar alle niet-essentiële winkels uitgezonderd boekhandels moeten dicht. Mensen moeten binnen 10 kilometer van hun huis blijven. Reizen naar andere regio's is niet toegestaan.

In Frankrijk geldt al een avondklok vanaf 18.00 uur, maar die gaat vanaf zaterdag een uur later in. In de regio rond Nice en rond Duinkerken in het noordwesten geldt sinds enkele weken een weekendlockdown.



Landelijke lockdown voorkomen

President Emmanuel Macron, die de situatie in Parijs woensdag "kritiek noemde", wil een derde landelijke lockdown voorkomen vanwege de sociale en economische schade. De autoriteiten nemen steeds maatregelen in de gebieden waar veel infecties voorkomen. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs noemde een lockdown eerder "inhumaan".

Frankrijk registreerde de afgelopen weken dagelijks ongeveer 20.000 nieuwe besmettingen, maar afgelopen week steeg dat met 20 procent. Donderdag waren het er 38.000, het hoogste aantal in vier maanden. "Vreselijke cijfers", aldus Castex. Meer en meer lijkt dit een derde golf door de virusvarianten, zei hij.



Ziekenhuizen in Parijs brengen intussen patiënten over naar andere delen van het land. In totaal liggen in Frankrijk 4246 coronapatiënten op de intensive care, het grootste aantal dit jaar.

Meer dan 91.600 mensen in Frankrijk zijn overleden aan Covid-19. Ruim 5,7 miljoen Fransen zijn inmiddels geprikt met een eerste dosis van een coronavaccin en 2,4 miljoen hebben ook de tweede al gehad. Volgens Castex is een versnelling gaande.

