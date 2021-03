Amerikaanse president Biden haalt gesteld vaccindoel vroegtijdig

De Amerikaanse president Joe Biden haalt zijn doel om in de eerste honderd dagen van zijn ambstermijn 100 miljoen Amerikanen te laten vaccineren tegen het coronavirus ruimschoots.

Vrijdag wordt het doel bereikt, zei hij trots op een persconferentie. Biden trad een kleine twee maanden geleden aan.

"Maar we hebben nog veel meer te doen, veel meer". Niet alleen uitvoering van het herstelplan, maar ook meer coronatesten en testcentra zijn nodig om bijvoorbeeld scholen veilig te kunnen heropenen, aldus Biden.

Dagelijks worden in de VS 2 tot 3 miljoen vaccins toegediend. Volgende week wordt een nieuwe doelstelling aangekondigd.



Van de Amerikanen heeft ongeveer twee op de drie 65-plussers inmiddels minstens één prik gehad. "Dit is een tijd voor optimisme, maar ook voorzichtigheid" sprak Biden.

"Was je handen, houd afstand, draag mondkapjes waar dat is voorgeschreven, en laat je vaccineren als het je beurt is. Gevaccineerd worden is het beste wat je kunt doen."

