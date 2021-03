Noord-Korea verbreekt banden met Maleisië om uitlevering aan VS

Vanwege de uitlevering van een Noord-Koreaanse man aan de Verenigde Staten verbreekt Noord-Korea de diplomatieke relaties met Maleisië.

Een Maleisische rechter gaf toestemming voor de overdracht van de verdachte op grond van verdenkingen van witwassen.

Staatszender KCNA van het orthodox stalinistisch bestuurde land berichtte dat Washington "een prijs zal betalen". Het beschuldigt Maleisië van een "niet te vergeven misdaad als ondergeschikte van Amerikaanse druk".

Het dictatoriale regime in Pyongyang reageerde eerder op de dag al gepikeerd op pogingen van de Amerikaanse regering contact te leggen. Dat is pas aan de orde als de VS stoppen met hun "vijandige beleid", doelend op onder meer de sancties en Amerikaanse legeroefeningen in de regio.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zinspeelde in Zuid-Korea, naast diplomatiek overleg, op nieuwe drukmiddelen, zonder in detail te treden.

