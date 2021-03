Liquidatieproces rond Taghi na drie jaar echt van start

Precies drie jaar na de eerste inleidende zitting gaat het 'monsterproces' Marengo maandag inhoudelijk van start.

Zeventien verdachten staan terecht in deze megamoordzaak, maar alle ogen zijn gericht op één man: hoofdverdachte Ridouan Taghi, die onmiskenbaar een reputatie als schrik van de onderwereld heeft opgebouwd.

Na zijn arrestatie in Dubai en overbrenging naar Nederland, in december 2019, heeft Taghi zich op tussentijdse zittingen in het proces nog niet laten zien. Maandag verschijnt hij naar verwachting wel in de zittingszaal van de zwaarbewaakte bunker in Amsterdam. Er wordt rekening mee gehouden dat hij afgezonderd van zijn medeverdachten zal worden gehouden, om iedere vorm van onderlinge communicatie onmogelijk te maken.

Zelden is de aanloop naar een strafproces zo grillig en dramatisch geweest als in het geval van Marengo. Een week na de eerste zitting, in maart 2018, werd de (niet-criminele) broer Reduan van kroongetuige Nabil B. in Amsterdam doodgeschoten.



In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Deze gebeurtenissen vallen weliswaar buiten het bestek van het Marengoproces, maar er wordt aangenomen dat er volop verbanden zijn: wraak op ‘verrader’ Nabil B.

PGP-berichten

De twee moordzaken vertonen dezelfde bloeddorstige trekken als de zes liquidaties die het Openbaar Ministerie in het strafdossier heeft opgenomen. Daaruit rijst het beeld op van een nietsontziende bende, die met groot gemak en veel cynisme over leven en dood beschikte. Met rivalen, vijanden en verraders zou zonder pardon zijn afgerekend. De internationale cocaïnehandel vormt de achtergrond van het dodelijke geweld.



Een groot deel van het door justitie verzamelde bewijs bestaat uit talloze zogeheten PGP-berichten. In die versleutelde en vervolgens door specialisten leesbaar gemaakte communicatie tussen de verdachten wordt onomwonden over liquidaties gesproken. De tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B. vormen de andere pijler waarop de bewijsvoering van het OM rust.

Complicaties

Naast de schokkende moorden op de broer en advocaat van de kroongetuige is de jarenlange inleiding op het eigenlijke proces Marengo rijk aan incidenten geweest, die de verhoudingen tussen de verschillende procespartijen gaandeweg op scherp hebben gezet.



Daaronder een schaduwoperatie van twee advocaten in Dubai en beschuldigingen aan het adres van meerdere advocaten over lekken. Ook klagen de advocaten hevig over de manier waarop zij de stortvloed aan PGP-communicatie moeten bestuderen.

De coronacrisis zorgde voor nog meer complicaties. In februari zag de rechtbank zich genoodzaakt de start van het proces een maand uit te stellen. Het proces in de bunker is ook logistiek een uitdaging van formaat, omdat er zo veel mensen bij betrokken zijn en de beveiliging extreem is. De zaak zal naar verwachting tot diep in 2022 duren.



