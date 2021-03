Kaag: naleven avondklok met zomertijd wordt nog lastiger

Het wordt vooral voor jongeren nog lastiger om zich aan de avondklok te houden als de zomertijd eind deze maand weer begint,

Dat zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). "De rek is eruit is bij veel mensen. ". Het kabinet spreekt vrijdag en zondag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen.

Ook de avondklok komt dan ook aan de orde. D66 vindt dat de avondklok er "heel snel af moet", aldus Kaag. "Verandering van tijd maakt het denk ik nog lastiger."

Het aantal besmettingen is nog steeds hoog. Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Daardoor is maar de vraag of er nieuwe versoepelingen kunnen komen.

Een kritische Tweede Kamer ging begin deze maand akkoord met een verlenging van de avondklok tot eind maart.

