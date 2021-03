RIVM: Meeste coronagevallen sinds begin januari

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7425 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Het aantal nieuwe coronagevallen was wekenlang redelijk stabiel. De ene dag kwamen er wat meer gevallen aan het licht dan de andere dag, maar gemiddeld bleef het schommelen rond de 4500 positieve tests per etmaal.

Een week geleden begon het aantal nieuwe gevallen weer te stijgen. In de laatste zeven dagen zijn 42.380 besmettingen bevestigd, bijna een kwart meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op 6054 positieve tests per dag, het hoogste niveau sinds 15 januari.

Minister Ferd Grapperhaus had vrijdag na de wekelijkse ministerraad al gezegd dat er ongeveer 7400 nieuwe gevallen waren geregistreerd. "Ik word er wel vrij, ik zou bijna zeggen, kortademig van", zegt Grapperhaus over de nieuwste cijfers.



Sterfgevallen

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 389 inwoners positief getest. Voor de hoofdstad is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Rotterdam registreerde 348 nieuwe gevallen, het hoogste aantal voor die stad sinds 20 december. In Den Haag kwamen er 221 gevallen aan het licht. Zowel Utrecht als Zaanstad telde 108 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 46. Dat zijn er meer dan voorgaande vrijdagen, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms met wat vertraging geregistreerd. Rotterdam meldde afgelopen etmaal het overlijden van veertien inwoners.



Reproductiegetal

Het totaal aantal bevestigde coronagevallen komt zondag of maandag waarschijnlijk uit boven de 1,2 miljoen. Het aantal sterfgevallen staat op 16.251. De werkelijke aantallen liggen vrijwel zeker hoger.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat volgens de laatste berekeningen op 1,14, aldus Grapperhaus. Dat betekent dat honderd besmette personen 114 anderen aansteken.

