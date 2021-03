Tanzania heeft voor het eerst vrouw als president

Het Oost-Afrikaanse Tanzania heeft voor het eerst een vrouw als president.

Samia Suluhu Hassan is vrijdag geïnstalleerd als zesde president van het land van 56,5 miljoen inwoners. Gekleed in een hijab met in haar rechterhand een koran heeft de nieuwe president vrijdag de ambtseed afgelegd in Dar es Salaam, de grootste stad van het land.

Ze blijft naar verwachting aan de macht tot 2025, het jaar dat het mandaat van Magufuli afloopt. Ze is ook de eerste president die van het eiland Zanzibar komt. Hassan was vicepresident en volgt de pas overleden president John Magufuli op. Zij blijft de rest van de ambtstermijn van Magufuli tot 2025 president.

Hassan heeft woensdagavond op de televisie gezegd dat haar voorganger als gevolg van een hartaandoening is overleden. De oorzaak van de dood van Magufuli is in nevelen gehuld. Hij verdween eind februari uit de openbaarheid. Zijn begrafenis is 25 maart ,zo is vrijdag bekendgemaakt.



Magufuli beschouwde het coronavirus niet als ernstig en vond de tests om besmetting vast te stellen onbetrouwbaar. Hij heeft zich ook fel gekeerd tegen coronavaccins. Zijn tegenstanders stellen dat hij aan Covid-19 moet zijn overleden.

Een omslag in het coronabeleid is in elke geval waarschijnlijk onvermijdelijk, mede door de druk van buurlanden. Erkenning dat Magafuli aan Covid-19 is overleden zou een belangrijke eerste stap zijn in die richting, maar de kans daarop wordt klein geacht.



Ze 'erft' een regering die dictatoriale trekken vertoonde, en oppositieleden en kritische journalistiek vele beperkingen oplegde. Haar ministers en onderministers zijn vooral vrienden van Magafuli, van wie ze een deel moet ontslaan om een meer democratische koers te kiezen.

Hassan is nu de tweede vrouw die staatshoofd in Afrika is, naast het ceremoniële staatshoofd van Ethiopië, president Sahle-Work Zewde.

De islam in Tanzania is na het christendom de grootste religie in het land. Er zijn geen betrouwbare statistieken, de beweerde cijfers variëren tussen 35% en "bijna de helft" van de bevolking van Tanzania.

