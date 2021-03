Duitse gezondheidsminister zegt dat derde golf al is begonnen

De Duitse Gezondheidsminister Jens Spahn heeft gezegd dat de derde golf van het coronavirus al is begonnen en dat daarom inentingen die golf niet kunnen voorkomen.

Het aantal besmettingen neemt weer snel toe en er zijn volgens de minister op dit moment niet voldoende vaccins in Europa om een derde golf alleen met inentingen te stoppen.

Spahn geeft volgens Duitse media hiermee aan dat hij geen versoepelingen wil van de coronamaatregelen die de economie doen wankelen. Maandagmiddag is bondskanselier Angela Merkel weer in gesprek met de premiers van de zestien deelstaten om besluiten te nemen over de vraag hoe het met de coronamaatregelen verder moet.

Veel Duitsers verwachten versoepelingen en hopen de draad weer op te kunnen pakken. Spahn zei echter dat er geen versoepelingen mogelijk zijn als niet eerst alle kwetsbare personen zijn ingeënt. Dat kan volgens hem weken duren vanaf het moment dat er voldoende doses klaar liggen.

Merkel belt vrijdagmiddag met de deelstaatpremiers over de vaccinatiecampagne.

© ANP 2021