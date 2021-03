Racisme in Nederland: RTL Nieuws sluit reactiemogelijkheid onder bericht Sylvana Simons

RTL Nieuws heeft de mogelijkheid om reacties te geven op een online bericht over BIJ1-leider Sylvana Simons uitgezet.

De redactie laat via Instagram weten dit te doen vanwege "de vele racistische en haatdragende opmerkingen" die het bericht losmaakte.

"Dit is in strijd met de huisregels", aldus RTL Nieuws. Simons haalde bij de verkiezingen met haar partij BIJ1 een zetel in de Tweede Kamer. De partij van de voormalige VJ heeft zich geprofileerd als partij die het racisme in de Nederlandse samenleving tegen wil gaan.

De laatste tijd beklagen veel BN'ers zich over de vaak anonieme haatreacties die zij online over zich heen krijgen. Sylvana Simons krijgt al jaren dit soort berichten en doodsbedreigingen voor haar optredens als politicus.

Gordon startte vorige maand een petitie om de haatreacties op vooral Mediacourant aan de kaak te stellen. Ook deze website heeft de mogelijkheid om te reageren aangepast.

