WHO: voordelen vaccin AstraZeneca wegen op tegen nadelen

De voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca wegen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op tegen de nadelen die sommige bijwerkingen kunnen hebben.

De bij het WHO bekende data laten niet zien dat er een verhoogd gevaar is op complicaties zoals trombose of een lager aantal bloedplaatjes.

"Het middel heeft een geweldig potentieel om infecties en doden over de hele wereld te voorkomen", schrijft de WHO in een verklaring. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, stopten onlangs tijdelijk met het gebruik van het vaccin, vanwege mogelijke bijwerkingen zoals bloedpropjes.

Na een positief advies van de Europese Geneesmiddelenraad (EMA) donderdag besloten bijna alle landen het middel weer te gebruiken. Alleen Denemarken, Noorwegen, Zweden en sinds vrijdag Finland gebruiken het middel tijdelijk niet.



De WHO stelt dat de genoemde complicaties minder vaak voorkomen dan gedacht bij gevaccineerden. De aantallen liggen niet hoger dan bij mensen die geen prik hebben gekregen.

Daarnaast is het volgens de WHO nog niet zeker dat de trombose bij ingeënte mensen is veroorzaakt door het AstraZeneca-vaccin.

