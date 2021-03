OM eist 10 jaar tegen Syriër wegens oorlogsmisdrijven

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien jaar gevangenisstraf geëist tegen een 31-jarige Syriër voor oorlogsmisdrijven en lidmaatschap van de Syrische terroristische organisatie Ahrar al-Sham.

De man werd in 2019 aangehouden toen hij asiel in Nederland aanvroeg. Getuigen herkenden hem op twee video’s op sociale media, waarin de man gewapend en in gevechtskleding te zien is.

Hij laat zich filmen met gesneuvelde strijders die hij uitmaakt voor "honden en karkassen van al-Assad". Ook zet hij zijn voet op een overledene en schopt hij tegen een ander lichaam. Op het andere filmpje ondervraagt hij een gevangene op een vernederende manier, volgens het OM waarschijnlijk voor propagandadoeleinden.

De video’s dateren uit 2015 ten tijde van gevechten op de Al-Ghab-vlakte in het westen van Syrië. De verdachte vocht destijds met Ahrar al-Sham in een offensief tegen regeringstroepen van de Syrische leider Assad. Het schoppen en spugen naar lichamen, het vernederen van een gevangene en het verspreiden van beelden hiervan is strafbaar volgens de Wet Internationale Misdrijven (WIM), stelt het OM.



Voor de officier van justitie staat het vast dat de man van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2017 lid was van Ahrar al-Sham. Recent heeft het Gerechtshof in Den Haag het eerdere oordeel van de rechtbank Rotterdam bekrachtigd dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is.

De rechtbank doet op 21 april uitspraak.

