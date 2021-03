Marokko en Rusland bespreken verbeteren betrekkingen en Sahara-kwestie

Marokko en Rusland bespraken deze week onder meer de kwestie van de Sahara tijdens een bijeenkomst in het Kremlin in Moskou.

De ambassadeur van Marokko in Moskou Lotfi Bouchraara had een ontmoeting met de vice-minister van Buitenlandse Zaken Michail Bogdanovop. Het is de tweede keer dit jaar dat de twee bewindsmannen elkaar ontmoeten.

Bogdanov die fungeert als Ruslands speciale vertegenwoordiger namens de Russische president voor de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) sprak met ambassadeur Bouchraara over het versterken van de handelsbetrekkingen en commerciële banden tussen Rusland en Marokko.

Op diplomatiek vlak benadrukten de twee functionarissen dat ze de bilaterale politieke dialoog willen verdiepen, de humanitaire banden gaan uitbreiden en willen gaan samenwerken in de strijd tegen het longvirus COVID-19.



Ook de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara passeerde de revue. Rusland is van oudsher een bondgenoot van Algerije en heeft nu voor de derde keer in zeven maanden een ontmoeting met de diplomatieke kern van Marokko.

Rusland heeft zich in december 2020 kritisch uitgelaten over het besluit van de Verenigde Staten om de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara te erkennen. Bogdanov noemde de zet "een schending van het internationaal recht" en beweerde dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump de VN schoffeert door resoluties van VN-Veiligheidsraad naast zich neer te leggen.



Precies een maand geleden, op 17 februari, kwamen ambassadeur Bouchraara en vice-minister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov bijeen voor een "interessante gedachtewisseling" over Palestina, een kwestie waarvoor Rusland heeft opgeroepen tot hernieuwde vredesonderhandelingen met Israël.

De band tussen Rusland en Algerije stond de afgelopen jaren vrijwel volledig in het teken van de wapenverkoop aan Algiers, toch gaan de culturele en historische banden tussen de twee landen eeuwen terug.

Marokko is nu de op één na grootste Arabische handelspartner van Rusland en de op twee na grootste Russische handelspartner op het Afrikaanse continent. Rusland exporteert voornamelijk tarwe en kolen naar Marokko, terwijl Marokko Rusland voorziet van groenten en fruit, vooral tijdens de strenge Russische winter.

