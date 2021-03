'Spanje en Marokko begonnen met voorbereiden zomervakantie-campagne Marhaba 2021'

Marokko en Spanje zijn deze week begonnen met voorbereidingen voor de jaarlijkse welkomstoperatie voor Marokkaanse diaspora

Dat meldt de Spaanse pers deze week. Normaal gezegd start in juni de jaarlijkse Marhaba-campagne van de Marokkaanse autoriteiten.

Spaanse media meldt dat de dreigende politieke crisis tussen Rabat en Madrid de twee landen er niet van heeft weerhouden overleg te plegen over het organiseren van de terugkeer van buitenlandse Marokkanen gedurende de aanstaande zomervakantie.

De Spaanse pers citeert het hoofd van de Spaanse havenautoriteit Gerardo Landaluce en haalt aan dat de huidige epidemiologische situatie en de verwachtingen rondom het beheer van de pandemie in beide landen "aanzienlijk is verbeterd", in vergelijking met de situatie vorig jaar. De grootschalige welkomstoperatie werd in coronajaar 2020 geannuleerd door de uitbraak van het longvirus COVID-19.



De operatie vergt maanden aan voorbereiding in samenwerking met alle betrokken landen en is bedoeld om Marokkanen te ontvangen die in het buitenland wonen (MRE). De campagne gaat doorgaans gepaard met culturele evenementen en feestelijkheden.

Landaluce sprak de hoop uit dat dit jaar de operatie 'Paso del Estrecho' (OPE), het Spaanse equivalent van de Marokkaanse Marhaba-campagne, zal worden uitgevoerd. "We hopen dat in de zomer de normaliteit in het passagiersverkeer kan worden hersteld", zei hij tegen Televisión Andalucía.



"Het goederenverkeer verliep vanaf de eerste minuut perfect, ondanks de sluiting van de Marokkaanse grenzen", zei Landaluce. De Spaanse functionaris benadrukte dat de welkomstoperatie, indien voltooid, dit jaar anders zal verlopen. Verwacht wordt dat veilige doorgang enkel mogelijk zal zijn voor reizigers die beschikken over een coronapaspoort of vaccinatiebewijs.

Volgens de functionaris zal daar in de havens van Algeciras, Tarifa en in de Marokkaanse havens streng op worden gecontroleerd.



Voor de campagne worden jaarlijks verschillende maatregelen genomen om de doorgang van passagiers en voertuigen veilig en comfortabel te laten verlopen. Meer dan 1.000 maatschappelijk werkers, artsen, paramedici en vrijwilligers staan ten dienste van Marokkanen woonachtig in het buitenland als onderdeel van deze operatie.

In 2019 bezochten meer dan 2,5 miljoen Europese Marokkanen het vaderland gedurende de zomermaanden.

