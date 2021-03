Ook Duitsland gaat vaccin Sputnik-V gebruiken bij goedkeuring EMA

Duitsland zal het Russische coronavaccin Sputnik-V gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Bondskanselier Angela Merkel zegt dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de Europese markt.

Merkel zegt ook dat de Duitse autoriteiten zelf doses zullen aankopen als de Europese Unie dat niet gaat doen. Alle vaccins voor de Europese Unie worden momenteel gekocht via de Europese Commissie. Sinds Rusland met Sputnik-V kwam, reageerden sommige landen aanvankelijk sceptisch.

Het EMA kijkt sinds 4 maart met een versnelde procedure naar Sputnik-V. Dat houdt in dat de onderzoeksresultaten al worden bestudeerd voordat het dossier compleet is. Doordat de experts al voor de indiening van de laatste gegevens zijn ingelezen, kunnen ze sneller beslissen of het vaccin in de Europese Unie toegelaten wordt.



In Marokko werd het Russische middel vorige week goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Het land heeft een miljoen Sputnik-V vaccins besteld in een poging de vaccinatiecampagne te diversifiëren. Het tempo van de vaccinatiecampagne lijkt te stagneren nu de voorraad beschikbare vaccins steeds meer uitgeput raakt.

AstraZeneca

In de Europese Unie wordt al gebruikgemaakt van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Ook het vaccin van Janssen is goedgekeurd, maar dat middel is nog niet geleverd.



Merkel zei vrijdag ook dat ze bereid is het vaccin van AstraZeneca te nemen. Daarmee reageerde ze op de zorgen over de mogelijk bijwerkingen, die voor een aantal Europese landen aanleiding waren om tijdelijk te stoppen met de toediening van het vaccin. Ook Duitsland stopte met de inentingen, maar heeft die inmiddels weer hervat.

Huisartsen

Vanwege de tijdelijke opschorting zijn drie dagen lang minder mensen gevaccineerd dan gepland. Volgens de laatste cijfers heeft 8,5 procent van de Duitse bevolking een eerste prik gehad. Merkel hoopt iedereen voor het einde van de zomer een vaccin te kunnen aanbieden.



Vanaf begin april mogen ook huisartsen mensen inenten. Dat wordt nu vooral gedaan op speciale priklocaties. De huisartsen krijgen in de eerste week ongeveer 1 miljoen doses, zo is vrijdag afgesproken met de deelstaten.

Daarnaast krijgen de regio's aan de grens met Frankrijk en Tsjechië extra doses om de intrede van nieuwe varianten van het coronavirus te voorkomen.

Merkel gaat maandag met de leiders van de zestien deelstaten opnieuw in gesprek. Ze praten dan over een verlenging van de lockdown die sinds medio december geldt en de manier waarop beperkingen voor de economie moeten worden teruggedraaid.

