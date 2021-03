Eerste gesprekken China en regering Biden 'hard en direct'

De eerste gesprekken tussen de Amerikaanse regering van Joe Biden en China waren "hard en direct".

Tijdens het twee dagen durende overleg in Anchorage in Alaska hebben de afgezanten meerdere overeenkomsten gevonden, zegt nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten Jake Sullivan.

"We verwachtten al dat het zware gesprekken zouden worden en dat hebben we ook eerlijk uitgesproken", aldus Sullivan na het overleg. Sullivan en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spraken tijdens drie sessies met het hoofd van het Chinese buitenlandbeleid Yang Jiechi en de belangrijke adviseur Wang Yi.

Yang zei tegen Chinese staatsmedia dat de gesprekken "openhartig, constructief en behulpzaam" waren. "Maar natuurlijk zijn er nog veel verschillen."



Stroef begin

Op beelden van CNN is te zien dat het begin van de ontmoeting stroef verliep. De Chinese afvaardiging zei dat de openingsverklaring van de Amerikanen "neerbuigend" was. Blinken uitte in de verklaring zijn zorgen over Hongkong, Taiwan en de vervolging van de Oeigoeren.

"De reactie van China was logisch, want onze standpunten lopen erg uiteen, maar we wisten dat we deze onderwerpen ter sprake moesten brengen", aldus de Amerikaanse minister.



Wang zei tegen Chinese media dat hij de Amerikaanse afvaardiging duidelijk heeft laten weten dat de Chinese soevereiniteit een principekwestie is. "De VS moeten niet onderschatten hoe ver China gaat om de soevereiniteit te verdedigen." Volgens China zijn alle bemoeienissen met Hongkong, Taiwan en de Oeigoeren door andere landen pogingen tot ondermijning van de soevereiniteit.

Een Amerikaanse diplomaat zei dat ook de zaak tegen twee Canadezen in China is besproken. De VS hebben zorgen geuit over het tweetal. Volgens Canada zitten de twee gevangen als wraak voor het aanhouden van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou. China verdenkt Michael Spavor en Michael Kovrig van spionage.



