Zonnige, droge en warme lente op komst

Het ziet er naar uit dat we een vrij droge, zonnige en warme lente krijgen.

Dat is volgens Weer. nl te danken aan hogedrukgebieden die - net als voorgaande lentes - de komende maanden ons land aandoen. De astronomische lente begint zaterdag nog fris. De verwachting is dat de laatste week van maart vrij warm lijkt te worden.

Ook in april en mei voorspelt het weerbureau mooie dagen. Of de temperaturen hoog zullen zijn, hangt nog wel af van waar de hogedrukgebieden terechtkomen. Als dat boven de oceaan zal zijn, is de wind vermoedelijk vaak nog noordelijk en dat brengt gematigde temperaturen met zich mee.

Vorig jaar hadden we een extreem zonnige lente. Volgens Weer.nl verliepen van de 22 lentes die we sinds 1999 hebben gehad, er 20 zonniger dan normaal. De meesten zijn ook warmer en droger dan gemiddeld.

