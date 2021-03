Premier Pakistan test positief op coronavirus

De Pakistaanse premier Imran Khan is besmet met het coronavirus. Hij had juist twee dagen voor zijn positieve test een eerste prik van een coronavaccin gekregen.

Khan zit thuis in quarantaine, maakte minister van Volksgezondheid Faisal Sultan bekend. De premier van Pakistan is de laatste in een groeiende lijst staatshoofden en regeringsleiders die het virus dat ze met hun beleid moeten bestrijden ook zelf hebben opgelopen.

Onder anderen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron gingen hem voor.

De meeste coronavaccins die op de markt zijn, werken pas goed na twee prikken. Dat geldt ook voor het vaccin dat Khan heeft gekregen, dat is gemaakt door het Chinese Sinopharm.

Na de laatste prik duurt het bovendien nog enkele weken voordat het vaccin maximaal effectief is.

